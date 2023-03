Zo worden in Almelo lelijke, lege winkelpanden opgeknapt: ‘Dit is goed besteed belastinggeld’

Verzakte luifels, beschadigde puien. Vooral in de Grotestraat Noord heeft de verloedering toegeslagen. Een groot aantal winkelpanden staat er leeg. Met besmeurde etalageruiten. Wachtend op een nieuwe bestemming. Ook in het zogeheten kernwinkelgebied staat in koeienletters ‘Te koop’, of ‘Te huur’ op plakkaten. De leegstand is velen een doorn in het oog. Al jaren.