Zoektocht met drones en helikopter naar vermiste Herman uit Almelo levert niets op, ME zoekt bij woning

Video Eendentrio Herman, Ilse en Tom landt in Almelose havenkom

11:45 ALMELO - Ze heten Tom, Herman en Ilse. Niet toevallig de voornamen van drie bekende Almeloërs. Deze donderdag worden ze gedoopt en losgelaten in de havenkom. Drie gemotoriseerde eenden. Het is de nieuwste attractie in de binnenstad waar met name kinderen deze zomer plezier aan gaan beleven.