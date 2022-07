Zonovergoten Costa Indië in Almelo heeft ook schaduwzijde: aanhoudende overlast door jongeren

Het beachparkje roept gemengde gevoelens op in en rond de karakteristieke Almelose wijk in opbouw. Enerzijds heeft het spontaan ontstane openbare ontmoetingsoord aan de waterpartij de uitstraling van een aangenaam, gezellig en rustiek strandje. Het is er vooral in de ochtend- en middaguren goed toeven. Maar later op de dag komt de lawaai-jeugd. Vooral in de avonduren ontstaat hier een hangplek voor jongeren en verandert de oase van rust en waterpret in een overlastgevende openluchtkroeg.