Zoons nog vast, maar vader vrij in moordzaak Lotte (14) uit Almelo

Lotte kwam door een misdrijf om het leven. Sectie heeft dat uitgewezen. Haar lichaam werd zondag 10 januari bij bedrijvenpark Wendelgoor aan de rand van Almelo gevonden.

Vader en zoons zouden woensdag worden voorgeleid aan de meervoudige strafkamer, nadat in januari hun voorlopige hechtenis met dertig dagen was verlengd. De zoons moesten inderdaad verschijnen, maar vader niet meer, omdat hij op vrije voeten is gesteld.

Volledige beperking opgeheven

De rechtbank vindt dat er nog voldoende redenen zijn om de jongens vast te houden vanwege betrokkenheid bij de dood van Lotte. Ook het belang van het onderzoek speelt daarin mee. Het regiem waaronder zij vast zitten is wel versoepeld: de volledige beperking is opgeheven.

Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie dat Hans de W. nog wel verdachte blijft in deze zaak, maar dat hij het verdere onderzoek in vrijheid mag afwachten. Er is geen vordering ingediend tot verlening van de voorlopige hechtenis. Meer wil het OM er niet over kwijt.

Voorlopig in cel

De rechtspraak in Nederland is terughoudend met voorlopige hechtenis bij kinderen. Persrechter Liesbeth Venekatte zegt dat de verdenking van een zeer ernstig misdrijf als moord en doodslag of de poging daartoe echter wel degelijk een gegronde reden is om het toe te passen.

Venekatte kan niet over de zaak van Lotte spreken, maar wel in zijn algemeenheid. Bij dit soort zware misdrijven worden kinderen bijna altijd psychisch onderzocht en geobserveerd in bijvoorbeeld het forensisch centrum Teylingereind. De voorlopige hechtenis wordt daarvoor gebruikt. Ook dit valt onder het onderzoeksbelang.

Thuis

Nederland kent ook de mogelijkheid van een voorlopige hechtenis thuis. Het kind staat dan onder toezicht van de reclassering en krijgt de mogelijkheid om naar school te gaan en even te sporten. Maar die optie kan lang niet altijd, omdat ze een zware wissel op ouders trekt die de toezichthouder moeten spelen.

Venaktte: „Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat dit psychologische onderzoek ook kan gebeuren terwijl het kind bij moeder thuis is. Maar je weet niet wat het tot zijn daad heeft gebracht. Je weet niet of het kind het opnieuw zou doen. En vaak is er thuis ook van alles aan de hand”.

Tenslotte kan een kind al eerder psychologisch zijn onderzocht en is daaruit gebleken dat het te riskant is om hem niet vast te houden.