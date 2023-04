Zorgen bij Heracles na afloop gelijkspel tegen Almere City: ‘Niet teleurgesteld vanwege resultaat, maar wel over de blessures’

Bevrij­dings­mo­nu­ment moest al drie keer verkassen in centrum van Almelo en staat nu weer op nieuwe plek: ‘Maar hier blijft-ie staan’

Drie keer is het Bevrijdingsmonument inmiddels van zijn sokkel gelicht in Almelo. Maar nu is het gedenkteken wederom in volle glorie te bewonderen. Op een goednieuw pleintje bij het busstation aan de Wierdensestraat. De definitieve plek, als het aan het gemeentebestuur ligt. „Hier blijft-ie staan.”