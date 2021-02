Zorgorganisatie in Hardenberg die onder vuur ligt vanwege kerstmoord hult zich in stilzwijgen

Zorgcen­trum Het Meulenbelt in Almelo bereidt zich voor op hypermoder­ne nieuwbouw: ‘Project gaat vijf jaar duren’

19 februari ALMELO - In 2011 werd er al over gerept, maar tien jaar later is dan werkelijk zover. Woonzorglocatie Het Meulenbelt van zorgorganisatie TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) wordt in de komende jaren volledig gesloopt en op dezelfde plek herbouwd. TMZ gaat niet over één nacht ijs en steekt de nieuwbouw in een hypermoderne jas.