Zuiveren afvalwater NAM lijkt vooralsnog utopie, Almelose Vivochem en Ferr-Tech uit Meppel dingen vooralsnog niet mee

Deel personeel ZGT zit thuis met corona: ‘Moeten binnenkort operaties gaan uitstellen’

ALMELO/ENSCHEDE/HENGELO - Rond de 4000 nieuwe coronagevallen in Twente per dag, maar het aantal ziekenhuisopnames daalt. Goed nieuws dus. Maar er is een keerzijde: „De uitval van ziekenhuispersoneel is hoog door ziekte en quarantaine. We verwachten dat we straks niet meer alle operaties kunnen uitvoeren.”

10 februari