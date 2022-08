Zwaar gehandicapt, rugzak vol narigheid en nu talentvol in digitale fotokunst: ‘Ik wil mijn kansen nu pakken’

Hevige rook bij brand in senioren­com­plex in Almelo, deel appartemen­ten ontruimd

ALMELO - In een appartementencomplex aan de Roskamstraat in Almelo is zondagmiddag brand uitgebroken. Omdat het een seniorencomplex betreft zijn de overige woningen uit voorzorg gecontroleerd. Een oververhitte wasdroger veroorzaakte vermoedelijk de brand.

31 juli