Zware teleurstelling bij kanaalbewoners: ‘Dit is onverteerbaar’

De conclusie van het rapportis dat het grootste deel van de schade niet veroorzaakt is door de werkzaamheden aan het kanaal. Maar er ontbreekt heel veel informatie om die conclusie te onderbouwen. Er is eigenlijk aanvullend onderzoek nodig, stelt de onafhankelijke adviescommissie die het onderzoek begeleidde. Maar de vraag is hoe zinvol dat is, omdat veel informatie over bijvoorbeeld het baggeren er simpelweg niet is.