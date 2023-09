17 september 2023 Dam tot Damloop: dit moet je weten over wegafsluitingen

indebuurt.nlEr gaat weer gerend worden door Mokum! Fanatiekelingen nemen aanstaande zondag onze stad over en rennen van Amsterdam naar Zaandam in de Dam tot Damloop. Daar komt voor mensen die niet mee rennen wel even het een en ander bij kijken. Wegsleepregelingen, wegaansluitingen en inrijverboden. Let dus even op.