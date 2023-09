Eenzijdig ongeluk op Tussenring in Almere: brandweer kan gewonde inzittenden uit voertuig bevrijden

Man (18) uit Lelystad reageert woest op rechter en wordt tierend afgevoerd, moeder: ‘Hij is ziek en moe’

Kalm en bedeesd deed de 18-jarige A.S. (18) uit Lelystad woensdag zijn zegje in de rechtbank. Hij vroeg de rechters of hij zijn cel mocht verlaten, zodat hij kan beginnen met zijn studie. Maar toen S. hoorde dat hij voorlopig vast blijft zitten, veranderde hij als een blad aan een boom.