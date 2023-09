FC Twente komt dramatische start te boven in voorronde Women's Champions League, ook Ajax door

Zomer in het water? In Almere regende het dit jaar juist minder dan normaal

Vergeleken met de afgelopen drie jaar was de zomer van 2023 behoorlijk nat. Maar kijk je naar het langjarig gemiddelde, dan het valt in Almere eigenlijk best mee. Er kwam minder water dan normaal naar beneden, blijkt uit cijfers van Weerplaza over juni, juli en augustus. Het bleef ook evenveel dagen droog.