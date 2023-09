Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Almere vandaag

Marlon (32) deelt tankpassen uit aan de kassa in Lelystad: 80.000 euro weg

Wist Marlon T. (32) uit Lelystad van de snode plannen van de man die op 15 oktober vorig jaar vijf tankpassen bij hem aan de kassa ophaalde? Of had hij geen idee dat er illegaal voor 80.000 euro mee zou worden getankt? T. zegt het laatste, maar de politierechter dacht daar woensdag toch anders over.