Lauwe gado gado is voor Jonneke de Zeeuw echte Brabantse pot

Brabantse kostEINDHOVEN - Woon je in Tel Aviv, een wereldstad vol veelzijdig en vers voedsel, zit je alsnog aan de pindasaus uit een pakje van de toko in Nederland. Vanwege heimwee naar gado gado, een Indonesisch groentegerecht waar culinair schrijfster Jonneke de Zeeuw mee groot werd in Eindhoven.

Toen Jonneke de Zeeuw na haar opleiding door Israel, Palestina en Jordanie reisde, struikelde ze op iedere straathoek over fantastisch eten. Irakese dolmas, gevulde wijnbladeren en andere groenten in alle soorten en maten. Klassiekers uit het Midden-Oosten als falafel en humus maar ook alfajores, een typische Argentijnse zoetigheid. Vooral Tel Aviv, waar ze een tijdje woonde, is een echte smeltkroes van culturen en keukens. ,,En alles vers en recht van het land.”

Bapao en mama’s bami

Toch gebeurt iets wat de culinair schrijfster en ondernemer nooit had verwacht toen ze haar reis begon: ,Ik miste het eten van thuis en vooral Indonesisch en Surinaamse eten.” Omdat dat nergens te vinden was, stuurde een vriendin een ‘noodpakket’ op met gedroogde rmping en satésaus om daar gado gado te maken. Ze moet er zelf om lachen. ,,Dan ben je omringd door zoveel geweldige gerechten en zit je alsnog aan de gedroogde pindasaus.”

Dus is dat het gerecht dat ze wil klaarmaken in haar keuken in haar huidige woonplaats Amsterdam. Want gado gado, die ze overigens liever nog een beetje lauw eet dan koud, zoals eigenlijk gebruikelijk is, voelt voor haar nog altijd als thuiskomen.

Nederland was nog nooit zo veelzijdig en lekker als nu Jonneke de Zeeuw , Culinair schrijfster en ‘serial eater’

De gedachte dat de gemiddelde Nederlander groot is geworden met alleen stamppot noemt ze bekrompen. ,,Je kunt niet in Nederland opgroeien en niet beïnvloed worden door alle andere culturen die hier zijn.” De Zeeuw groeide op in EIndhoven met de bapao van Jim’s toko op de Heezerweg en de bami die haar moeder maakte. In de keukenla lag een schriftje vol gerechten van vriendinnetjes uit andere culturen.

Wat is de Hollandse smaak?

Zo snapt ze niet dat er nog altijd restaurants zijn die hun menukaart aanpassen aan wat ze denken dat wij lekker vinden. ,,Dat is echt een achterhaald idee. Wat is die Hollandse smaak dan, vraag ik mij af.” Voor de eetgids All you can Eat struinde ze stad en land af, op zoek naar bijzondere zaakjes plekken. 450 restaurants en ruim 120 eetculturen later, kan ze niet anders dan concluderen dat we culinair gezien gouden tijden beleven. ,,Nederland was nog nooit zo veelzijdig en lekker als nu.”

In het boek heeft Eindhoven een speciaal hoofdstuk, want ook hier gebeuren spannende dingen. ,,De laatste jaren is Eindhoven 180 graden gedraaid.” Door de multiculturele millenialgeneratie met wie ze opgroeide en de ‘nieuwe Indiase golf’ en andere expats, die gewend zijn aan gerechten van over de hele wereld. ,,Bij het koken hebben ze nu de expats in gedachten, terwijl het eerst wat bleef hangen bij de vlakkere, Westerse variant.” Om het echte India te proeven, tipt ze restaurant Foodgasm, dat alleen al vanwege hun naam, het verse brood dat ze bij de maaltijd serveren, een bezoekje waard is.

Mijn beroep? I eat for a living Jonneke de Zeeuw, Culinair schrijfster en ‘serial eater’

Ze begon met schrijven toen ze merkte dat er nauwelijks gepubliceerd werd over de plekken waar zij graag at in Amsterdam. Dus begon ze haar eigen online platform: ‘mooncake’. ,,Dat werkte meteen. Toen ik langs een Turks restaurant in de buurt liep waar ik over had geschreven, spraken mensen mij aan: ‘door jouw artikel zijn we hier gaan eten.’”

Niet lang daarna mocht ze voor de Volkskrant haar eigen serie maken voor de nieuwe videoafdeling. Sindsdien is ze naar eigen zeggen ‘serial eater’ en vult ze haar dagen met het zoeken naar de meest bijzondere zaakjes. Of zoals ze het ooit verwoorde tegen een verbaasde dounanier, die wilde weten wat haar beroep was en waarom haar paspoort vol Midden-Oosterse stempels zat. ,,My Job? I eat for a living.”