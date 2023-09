Let op! A10 Zuid richting Schiphol gaat twee weekenden dicht (zo kun je wel rijden)

Alex (21) sloeg en schopte jongen van 20 bij het uitgaan: ‘Blijkbaar was ik daar tot mijn spijt bij’

Hij is naar eigen zeggen altijd de persoon die ertussen springt als er ruzie is. De camerabeelden van het pleintje voor La Plaza aan de Schans in Lelystad laten echter iets heel anders zien. Alexander – Alex voor vrienden - P. (21) stond maandag met medeverdachte Jordan V. (20) voor de politierechter in Lelystad om uit te leggen waarom ze een 20-jarige plaatsgenoot die nacht meermaals sloegen en schopten.