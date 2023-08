LIVE play-offs Europa League | Ajax voor eigen publiek op zoek naar goal in return tegen Loedogorets

Flevoland toevluchts­oord voor ‘stikstof­boe­ren'?

Alsof het door de stikstofperikelen nog niet onzeker genoeg is voor agrariërs in Flevoland heeft rechter Koen de Meulder daar vanmiddag zijn twijfels aan toegevoegd. Het is maar zeer de vraag of de natuurvergunning voor twee boeren in Zeewolde en Lelystad stand houdt. ,,Straks komen boeren die ergens anders moeten stoppen hier naar toe’’, vreest milieugroep MOB.