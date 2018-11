24 en al hoofdtrainer: Jim leeft voor én van voetbal

,,Naast trainer van Haarle ben ik assistent-trainer bij de meiden van het beloftenteam van PEC Zwolle. Bij die club train ik ook de jeugd onder 9 en onder 12 jaar. Daarnaast geef ik trainingen op scholen. In december, toen ik nog werkte als recruitment consultant, heb ik besloten zelf niet meer te gaan voetballen. Het was niet meer te combineren met mijn trainersactiviteiten.’’

Alleen op vrijdag trapt hij nog een balletje, bij Rohda Raalte. ,,Daar speelde ik in het tweede, ik heb deel uitgemaakt van de eerste selectie.’’

Sportmanagement

Op zijn 21e was hij met de opleiding sportmanagement klaar, haalde zijn UEFA B-papieren en vertrok na afgelopen seizoen als assistent-trainer bij Go Ahead Eagles O15. Voordat hij bij vierdeklasser Haarle aan de slag ging had hij eerst een kennismakingsgesprek met een deel van de selectie.

,,Ik kon me voorstellen dat het voor de groep best even wennen kon zijn, zo’n jonge trainer voor de groep. Bovendien is een goede voorbereiding sowieso veel waard.’’

Benjamin

Hij is jong, maar de eerste keeper is met 16 jaar de echte benjamin van het gezelschap. ,,Jaron Blom is overgekomen van de B1, hij is de vervanger van Jordy Willems, die geblesseerd is aan zijn schouder. Wanneer hij weer fit is, moet ik kiezen uit twee goede keepers.’’

Haarle bezet na zes wedstrijden de zevende plaats in 4G, de trainer wil nog even wachten met het noemen van een doelstelling. ,,Het is nog te vroeg daar nu al iets over te zeggen. Je wilt eerst al je tegenstanders hebben gezien voordat je je een goed beeld kan vormen van de verhoudingen.’’

Titelkandidaat