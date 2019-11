Aan de lader voor derby van Kampen

Vier jaar hebben Go Ahead Kampen en DOS Kampen moeten wachten op een nieuwe ontmoeting, na de degradatie van DOS in 2015. Zaterdag, als om 18.00 uur het fluitje klinkt, gaat de van oudsher belangrijkste stadsderby van Kampen weer los. Met binnen de lijnen een nieuw gezicht in het roodgeel. Middenvelder Michael Lanting (34) kijkt uit naar zijn eerste burenstrijd in de Hanzestad.