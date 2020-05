Aan de verlengde loopbaan van doorbijter Dennis Blokzijl is alsnog een einde gekomen

Wanneer een voetballer op z’n 33ste een zware knieblessure oploopt, is het vaak einde loopbaan. Niet voor Dennis Blokzijl. Na twee jaar revalideren plakte hij er nog vrolijk drie jaar aan vast. Nu stopt de 38-jarige Alcides-verdediger.

Ja, het afscheid zat er al even aan te komen. Nu is het écht mooi geweest voor Blokzijl, die tot voor kort nog in de hoofdklasse actief was en verdeeld over twee periodes tien jaar in Meppel speelde (2009/2013 en 2014/2020). We laten twee personen aan het woord die voor hem veel hebben betekend in zijn loopbaan: fysiotherapeut André Kreulen en voormalig Alcides-voorzitter Jan Bos.

Afremmen

Bij Kreulen heeft Blokzijl een paar keer langdurig in de lappenmand gezeten. De twee hebben daardoor een sterke band gekregen. Twee zware blessures (achillespees en knie) blijven de fysio altijd bij, maar vooral de terugkeer vanuit een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. Dan verwacht je een pijnlijk einde van de donkerste kleur. Maar Blokzijl bleek zelf het licht te zijn. ,,Dat typeert hem enorm”, glimlacht Kreulen. ,,De professionaliteit. De wilskracht. Hij is niet groot in woorden, maar door aanwezig te zijn. Een jongen als Dennis is het makkelijkst te begeleiden. Die moet je eerder nog afremmen. Zijn intrinsieke motivatie is groot. Hij wacht niet af, pakt zelf dingen op.”

Kreulen geeft aan dat de knieblessure ernstig was. Toch zag hij al gauw dat Blokzijl mikte op een terugkeer. ,,Ik heb bij Dennis nooit het gevoel gehad dat het niet meer goed zou komen. Hij leeft gezond, er zit een goede kop op, hij heeft veel motivatie. Dennis neemt dingen aan. En ja, dan staan alle richtingen open om er samen wat aan te gaan doen en er een succesvolle revalidatie van te maken. Zijn fysiek is verder altijd goed geweest. Dat maakt het de moeite waard. Je moet ervoor gaan. Dennis is een superaardige kerel, staat altijd klaar voor een ander en is heel open.”

Verliefd

Ook voormalig voorzitter Jan Bos speelde een prominente rol in het voetballeven van Blokzijl. Bos haalde hem naar Meppel (2009) en maakte hem tijdens zijn zware knieblessure teammanager. Hij heeft niets dan lof voor Blokzijl. ,,Hij is een loyale kerel. Ik kan me niet voorstellen dat Dennis vijanden heeft. Echt een goede vent. Dennis is altijd goed geweest voor de club, is heel benaderbaar. Jeugdleden zijn gek met hem. Voor jonge spelers is hij de Alcides-held. Een echte Alcideaan. Dennis is soms misschien wel te aardig en te vriendelijk. Hij is een geweldige voetballer en sportman. We hebben een fijne en goede verdediger aan hem gehad.”

Volledig scherm Dennis Blokzijl probeert namens Alcides de aanval van VV Emmen af te breken. © Martijn Bijzitter