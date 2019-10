Aanklager onderzoekt gestaakte pupillenwedstrijd tussen FC Trias en Be Quick Zutphen

vijfde klasse De Hoven bereikt krankzinni­ge score tegen Eendracht Arnhem: 18-0

6 oktober De Hoven heeft het thuisduel tegen Eendracht (Arnhem) in 5E met liefst 18-0 gewonnen. Assistent-trainer Günther Klumper van de club uit Zutphen kon zijn ogen niet geloven. ,,Het was aanvallen op één doel en natuurlijk werden de nodige kansen gemist, anders was de score boven de twintig uitgekomen.”