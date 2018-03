Aantrekkelijk duel in Wezep eindigt in puntendeling

Pas toen werd thuisploeg wakker. Het duel begon op en neer te gaan, maar echte kansen leverde dat niet op voor WHC. Een slim verlengde vrije trap van Dijkhof bracht de formatie uit Wezep wel terug in de wedstrijd. Jonathan van Marle raakte de bal heel licht.

Loon na hard werken Na rust kantelde de wedstrijd volledig. Kowet werd totaal onder de voet gelopen door een sterk WHC, wat resulteerde in de gelijkmaker. Een bekeken boogbal van Jelle Post werd Kampen-goalie Noordman te machtig. Diezelfde Noordman bracht de Wezepers zelfs op voorsprong. Een ongevaarlijke voorzet van Post werd door de arme doelman gepromoveerd tot eigen doelpunt, al liepen de meningen over de geldigheid van de treffer uiteen.

Maar de bezoekers uit Kampen lieten het er niet bij zitten, het zocht de aanval en kreeg loon na hard werken. Wessels maakte zijn derde als een echte spits door een lage voorzet kundig achter doelman Kuiper te werken. In de slotfase kregen beide ploegen nog enorme kansen om de drie punten te verzilveren, maar een puntendeling was de uitkomst. De thuisploeg lijkt hierdoor af te haken in de titelrace en de bezoekers zullen moeten blijven vechten tegen degradatie.