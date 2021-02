Aanvaller Dias Nzasi ruilt Rijssen heel snel in voor Hoogeveen

De grote voetbalfu­sie van Meppel komt snel dichterbij

7:00 Niet drie clubs, maar een grote voetbalvereniging in Meppel. Dat plan is een stuk dichterbij gekomen na de bevindingen van de begeleidingscommissie samenwerking, die door Alcides, MSC en FC Meppel in het leven is geroepen. Er lijken nauwelijks beren op de weg te zijn op weg naar een fusie.