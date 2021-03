Aanvaller Gerritsen verkast van WVF naar Be Quick’28

Gerritsen (29) groeide op in Heino, waar hij met de plaatselijke trots promoveerde naar de zondag eerste klasse. In de laatste twee seizoenen speelde hij bij WVF.

Gerritsen kwam via Frank Oosterhof in contact met Be Quick en sprak al met de nieuwe trainer Marcel Boudesteyn. Hij is na doelman Niek Bongers (Berkum) de tweede nieuweling van Be Quick'28 voor komend seizoen.