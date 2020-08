Aanvaller Kaptein kiest voor avontuur bij HHC Hardenberg

TERUGKEER Terugkeer van Gerrit Bredewold op Urk heeft niet alleen met nostalgie te maken

14 augustus Met ruim een half alfabet aan gecoachte amateurclubs achter zijn naam is Gerrit Bredewold (76) een regionaal voetbalicoon. Van Be Quick’28 tot Zalk, met daartussen de letter U van zijn favoriete club Urk. Bredewold bereikte met SV Urk in 1996 het hoogst haalbare, de titel in de eerste klasse. De voetbalgoeroe zal er komend seizoen als analist van Urk vaak aan herinnerd worden in de diverse bestuurskamers.