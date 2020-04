Aanvaller Mark Meijer wil weer doelpunten maken voor Be Quick'28

Meijer (24) droeg als laatste het shirt van The Knickerbockers, maar is een kind van Be Quick'28. Hij speelde twee seizoenen in de eerste selectie (2014/2016) en promoveerde met de club naar de eerste klasse. Daarna viel Meijer uit met een burn-out.

Inmiddels is Meijer weer verhuisd van Groningen, waar hij studeerde, naar Zwolle. Klaar voor een rentree. ,,Het is fijn om weer bij Be Quick te gaan spelen. Dat gevoel is voor mij altijd belangrijk. Natuurlijk speelt het een rol dat ik sinds een half jaar weer in Zwolle woon.”