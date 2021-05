Aanvaller Ravelino Junte kan vanwege verhuizing niet door bij HHC Hardenberg

Junte (24) was sinds zijn komst naar Hardenberg in het najaar van 2018 waardevol voor HHC. De voormalige jeugdspeler van Almere City FC en FC Twente/Heracles kwam tot 46 wedstrijden (10 doelpunten). Toch heeft Junte nu besloten om een andere club te zoeken, vanwege de verhuizing. ,,De afstand van en naar Almere is te groot. Vorig jaar ben ik naar Zwolle verhuisd, maar mede door corona is het niet geworden wat ik ervan had gehoopt. Dat komt zeker niet door HHC, want ik heb het daar echt naar mijn zin gehad.’’