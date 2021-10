Aanvallers van WHC kunnen missers in de defensie tegen Blauw Wit’34 nog net compenseren

derde klasse Kristiaan Bax speelt na lange revalida­tie weer als vanouds op het middenveld bij WWNA

3 oktober Nadat hij vorig jaar ernstig geblesseerd raakte, is het een wonder dat WWNA-middenvelder Kristiaan Bax tegen Turkse Kracht weer als vanouds negentig minuten kon voetballen. Het was van beide ploegen een moeizame wedstrijd, maar gelukkig voor Bax stapte WWNA met 2-1 winst van het veld.