Aaroub gooit handdoek in de ring bij Be Quick Zutphen

Het ongelukkige huwelijk tussen Be Quick Zutphen en trainer Yoes Aaroub is ten einde. De trainer heeft besloten om de handdoek in de ring te gooien. Be Quick stond na één seizoenshelft onder leiding van Aaroub stijf onderaan in de tweede klasse G. De Zutphenaren wisten geen enkel punt te halen in de competitie.

Aaroub maakte zijn vertrek bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van Be Quick zaterdagavond. De oud-trainer zag te weinig aanknopingspunten om door te gaan bij Be Quick: ,,In de winterstop ben ik gaan nadenken of ik het tij nog zou kunnen keren. Ik zag te weinig aanknopingspunten om de verwachtingen te veranderen.”

Quote De excessen zijn gelukkig wel uitgeble­ven, daarin hebben we stappen gezet, maar dat was niet voldoende Yoes Aaroub

Volgens Aaroub was het moeilijk om de teamdiscipline aan te scherpen: ,,Ik geloof in een stukje discipline in een teamsport. Als ik nu terugkijk, hebben we daarin te weinig stappen gemaakt. De excessen zijn gelukkig wel uitgebleven, daarin hebben we stappen gezet, maar dat was niet voldoende. Het gaat ook om simpele dingen, zoals op tijd komen. Dat is vooral de basis, maar dat lukte gewoon heel vaak niet.”

Dat was voor Aaroub dan ook een belangrijke reden om te stoppen: ,,Als we daar onvoldoende stappen in zetten, dan is dit niet de plek waar ik verder wil.”

Voorzitter Jeroen Bloemenkamp erkent de problemen waar Aaroub mee zat: ,,Er is een motivatieprobleem bij sommigen. Als je zo vaak verliest, dan kom je natuurlijk in een negatieve spiraal terecht. Zaterdag hebben we met de selectie gesproken. Hen hebben we gezegd dat we door willen gaan met de jongens die écht willen en gemotiveerd zijn.”

Taken overnemen