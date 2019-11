ABS en Holten houden elkaar in evenwicht in doelpuntloze topper

Goed keeperswerk

Beide ploegen konden in Bathmen een ‘tik’ uitdelen en kregen daartoe ook mogelijkheden. In de eerste tien minuten van het duel hadden Jasper Broekhuis (ABS) en Bas Tuitert (Holten) een mogelijkheid de score te openen, maar tweemaal stond goed keeperswerk een treffer in de weg. In het vervolg van de eerste helft had ABS een licht veldoverwicht, maar wisten dat onvoldoende uit te drukken in opgelegde kansen.