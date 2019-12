ABS wint eindelijk weer derby dankzij zinderende start

Vijf minuten had ABS slechts nodig om het verschil te maken. Buurman Lettele werd in een heerlijke derby verslagen met 4-2.

ABS had de derby thuis al sinds het seizoen 2013/2014 niet meer gewonnen. De ploeg staat tweede achter Holten, terwijl Lettele vierde staat. Druk op de ketel dus. Trainer Hans van der Hoop verlengde de ochtend voor de wedstrijd zijn contract. ‘Er zit heel veel potentie in de groep. De ambitie van deze groep is om de stap naar de derde klasse te zetten.’

Dankzij een flitsende start stond zijn ploeg al binnen vijf minuten op een 2-0 voorsprong. Jaap Prinsen volleerde al heel snel prachtig binnen, en nog geen minuut later verdubbelde Jasper Broekhuis op knappe wijze die voorsprong. Daarna stagneerde de pot een beetje, en wisten beide teams nauwelijks kansen te creëren.

Pas in de tweede helft kwam er weer beweging in de derby. Verdediger Wessel Nikkels werkte een corner tegen de touwen. Hierdoor leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar de ploeg maakte het zichzelf toch nog knap lastig. Invaller Marijn Kleine Koerkamp, die noodgedwongen geselecteerd was door een blessure van een teamgenoot, wist zichzelf tweemaal heel goed te positioneren en scoorde zo twee keer. Hij kwam zelfs ook nog heel dichtbij de 3-3, maar de keeper stond hem in de weg. Vlak hierna deelde ABS de genadeklap uit, via Paul Roetert werd de eindstand 4-2.

‘Het is altijd spannend tegen Lettele,’ vertelde Nikkels, die een goede pot speelde en scoorde. ‘Ik zat lekker in de wedstrijd, ik ben tevreden.’ Trainer Dirk Jan Beldman van Lettele was niet tevreden. ‘We hebben bijna geen kansen gecreëerd, we moeten duidelijk gaan werken aan onze aanval.’