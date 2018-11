ACV verslaat Genemuiden: Urk loopt periodetitel mis

Lange tijd mogen de spelers en supporters van Urk hopen op het prijsje, aangezien het rommelige duel tussen ACV en Genemuiden gelijkopgaat. Tot ruim tien minuten voor tijd. Jan Hooiveld let niet op bij een vrije trap en laat Gibril Sankoh vogelvrij inkoppen (2-1). Moet gezegd: de treffer van de oud-verdediger van onder meer FC Groningen is zeer fraai.

In de slotfase jaagt Genemuiden op de 2-2, om zo Urk een handje te helpen. Maar omdat ACV-keeper Ben Wormmeester zeer alert is, blijft die treffer uit. In blessuretijd stellen de Assenaren de periodetitel veilig. Invaller Arjen Hagenauw, vorig jaar nog speler van Genemuiden, ramt de 3-1 binnen.