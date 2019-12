AFC beste amateurclub van het land; DVS'33 sterkste club uit de omgeving

DVS'33 is na De Treffers (negende) de tweede club van Gelderland. In Overijssel staat Excelsior'31 als hoogste geklasseerd (27ste), in Flevoland is Urk (53ste) toonaangevend. Opvallend genoeg zijn WHC en Be Quick'28 uit de lijst verdwenen. De stad Deventer is helemaal niet vertegenwoordigd.