Afgelastingen Zwolle: Hattem speelt niet, DESZ en Avereest ook afgelast

Hattem speelt niet

VV Hattem heeft een vrije zaterdag, want de thuiswedstrijd tegen VIOS Vaassen gaat niet door. Hattem is op dit moment de nummer twaalf van de derde klasse C, met vier punten uit zeven wedstrijden.

Gorecht - DESZ gaat niet door

Er is een streep gezet door de wedstrijd tussen Gorecht en DESZ. Bij DZOH, de ploeg waar DESZ afgelopen weekend tegen speelde, is een corona-uitbraak en inmiddels hebben ook enkele spelers van DESZ corona-gerelateerde klachten. Daarop is besloten om het duel af te blazen. Dit geldt ook voor de wedstrijd van DESZ JO19-1, die ploeg zou op bezoek gaan bij ST Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1.

Geen voetbal voor Avereest

Avereest komt aankomend weekend ook niet in actie, de wedstrijd tegen Hoogeveen is afgelast in verband met een groot aantal besmettingen bij Avereest.

Burenstrijd verboden

SEH tegen vv Heerde, die burenstrijd is nog niet eerder in competitieverband gespeeld en dat gaat ook nog iets langer duren. De ontmoeting in de vierde klasse C gaat niet door, omdat burgemeester Jan Willem Wiggers in samenspraak met beide clubs de wedstrijd heeft verboden. Hij kan de veiligheid van de bezoekers op en rondom het sportpark van SEH niet garanderen, zo valt te lezen op de site van SEH.