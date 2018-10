‘Afgeschreven’ Luuk Helms herrijst tegen Almen

Het lukt Almen niet om de eerste punten van het seizoen binnen te slepen tegen FC RDC: 1-4. Almen dat dit hele kalenderjaar nog maar één keer won, uitgerekend tegen FC RDC in april, kon lang meedoen in de wedstrijd, maar na een uur maakte het effectieve FC RDC daar een einde aan.

Grote man van de middag was Luuk Helms die driemaal het doel trof namens FC RDC dat voor de derde keer achter elkaar weet te winnen in de vierde klasse E. “Ik was eigenlijk afgeschreven voor dit seizoen”, geeft Luuk Helms aan. “Ik moest naar het tweede, maar ik kreeg van trainer Jacob Ensing toch nog een kans. Die heb ik met beide handen gegrepen”, vertelt Helms vol enthousiasme na zijn zuivere hattrick tegen Almen.