Afscheid van Almen doet Tegelaar een beetje pijn

Een beetje pijn doet het nakende afscheid wel. ,,We hebben zo veel met elkaar meegemaakt, zowel op voetbaltechnisch gebied als privé. Een fantastische club, ook al winnen we niet veel."

In mineur

Het seizoen begon in mineur, de eerste zeven duels gingen verloren. ,,Tien minuten voor tijd stonden we bij koploper Eerbeekse Boys met 2-1 voor en verloren we alsnog met 4-2. Onze keeper, Jasper Brokken, verzuchtte: 'Wanneer lukt het dan eindelijk wel'? Daarna hebben we nog vier duels gespeeld, drie gewonnen en eentje gelijk. Gekscherend word ik hier al de langst ongeslagen trainer ooit genoemd."

Dat hij na dit seizoen een deurtje verder gaat kijken, mag na zes jaar geen verrassing zijn. Net zo min als het feit dat hij bij Gorssel aan de slag gaat. Hij ademt Gorssel, is er thuis.

Streekelftal

,,Naast het trainen bij Almen ben ik samen met Herman van Zeijts verantwoordelijk voor ons streekelftal onder 21 jaar. Daar spelen jongeren in uit de hele voormalige gemeente Gorssel: Almen, Eefde, Epse, Harfsen, Joppe, Kring van Dorth en Gorssel.”

Morgen komt Almen niet in actie, pas over ruim twee weken hervat de vierdeklasser de competitie. ,,Dat is wel vervelend. We hebben na de winterstop twee wedstrijden in competitieverband gespeeld en nu ligt die al weer stil."

Meer prijzen

,,Het zou me wat waard zijn als de bond voor een andere opzet kiest, dat we vaker achter elkaar zouden spelen en er meer dan twee periodes zouden zijn. Niet dat wij een periodetitel winnen, daar moeten we het helemaal niet over hebben. Maar meer prijzen maken de competitie wel aantrekkelijker."