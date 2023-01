Afscheidstoernee Dwight Lodeweges bij VVOG begonnen: ‘Zonde dat hij stopt’

Eerste klasse Vroege rode kaart zet Kamper derby tussen KHC en Go Ahead op scherp

Uiteindelijk kon (bijna) iedereen na KHC – Go Ahead Kampen (1-1) leven met een gelijkspel. KHC, omdat het een wedstrijd zonder creativiteit toch nog in balans kreeg. Go Ahead, omdat een mooie teamgeest boven kwam drijven na een vroege rode kaart. Met prachtig siervuurwerk als voorspel, kende de derby zelf vooral knalvuurwerk.

22 januari