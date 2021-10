AGOVV-aanvaller Maikel van der Wijk blaakt van het zelfvertrouwen: ‘18 goals, schrijf maar op’

Grote man bij AGOVV was Marco Bosz. De langst dienende speler in de huidige spelersgroep liet in Putten liefst driemaal het vijandelijke net bollen. Van die drie goals was met name de halve omhaal waarmee Bosz zijn team halverwege de eerste helft op een 1-2 voorsprong bracht een juweeltje. Voorzet van rechts. Steven van Es die de bal met het hoofd panklaar legde. Waarna Bosz met een acrobatische actie de versteend op zijn lijn toekijkende Rood Wit-keeper Ten Bolscher het nazien gaf.