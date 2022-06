AGOVV in nacompetitie overtuigend verder, goede uitgangspositie voor VVOG en Heerde klopt Rood-Wit'58

Voor een plek in de derde divisie zaterdag

VVOG verdedigt zaterdag in Rotterdam een voorsprong van twee goals. De Harderwijkers versloegen sportclub Feyenoord in het eerste duel met 3-1. VVOG begon voor ruim 2000 fans stormachtig aan de wedstrijd tegen de amateurs van Feyenoord en had al na 3 minuten de gewenste voorsprong. Pernelly Biya kon bij de tweede paal inkoppen. Feyenoord kwam na een minuut of 20 beter in de wedstrijd met de snelle flankspelers en nam langzaam het initiatief over. Jeffrey Duijnstee schoot de beste kans naast.

Na rust begon VVOG wederom energiek en Jake Wollgarten en Jeffrey Snijders waren dichtbij de 2-0. Maar plots ontsnapte de snelle Junior Obiku en schoot de bal onder Paul Eppink door. Twee minuten later was het alweer 2-1 door Jeremy de Graaf. VVOG drukte door en uit een prachtige dieptebal van Bruce Lücke scoorde Wollgarten de 3-1. Afgezien van een grote kans voor de gevaarlijk Obiku en een bijna-kans voor Duijndam kwam VVOG verdedigend niet meer in problemen. Pernelly Biya miste in de slotfase nog een grote kans op de 4-1.

VVOG - SC Feyenoord 3-1 (1-0). 3. Pernelly Biya 1-0, 49. Junior Obiku 1-1, 52. Jeremy de Graaf 2-1, 60. Jake Wollgarten 3-1. Volgende wedstrijd: Feyenoord - VVOG (za 15.00).