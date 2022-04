AGOVV pakt lekker uit in Wageningen, CSV komt niet verder dan een bloedeloze remise

Zwolse keepster Mayra (22) is ineens internatio­nal voor Suriname: ‘Dat balletje ging snel rollen’

Zo sta je bij de amateurs van Be Quick’28 in Zwolle onder de lat en zo speel je als international ineens WK-kwalificatiewedstrijden voor Suriname. Het is in een notendop het verhaal van Mayra Tjin a Koeng (22). Zaterdagochtend vloog ze voor de tweede keer in haar leven naar het thuisland van haar vader.

7:55