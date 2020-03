‘Air Force Naud’ baalt wel beetje van noodlanding met Lemelerveld

KOPLOPERSDe voetbalcompetitie ligt stil vanwege de coronacrisis en niemand weet hoe het zal aflopen. Dat is zeker niet het belangrijkste in deze dagen, maar toch. Hoe denken de koplopers uit de stilgevallen competities over de komende tijden? Een serie met topteams, ieder op zijn niveau. Deel 2: Lemelerveld.

Noord (zondag), 2K

Lemelerveld (+1 ten opzichte van LAC Frisia, één duel minder gespeeld)

Kan buurman Dalfsen achterhalen, speelde ook niet eerder in de eerste klasse. Wel drie keer kampioen in de laatste jaren (2013, 2014, 2017). Verspeelde vorig seizoen promotie in de nacompetitie tegen LSC 1890.

De pas 19-jarige kopsterke verdediger Naud Schrijver kwam vervroegd over vanuit de A-selectie, knokte zich in de basis, waarna ‘Air Force Naud’ niet meer uit het elftal verdween.

Schrijver: ,,Ik twijfelde voor het seizoen of ik over moest stappen vanuit de A-jeugd, daar was ik ook al een jaar eerder naartoe gegaan. Trainer Richard Smit zei dat hij niks kon beloven qua speeltijd, maar het wel in me zag zitten. Dat ik vervolgens van de 16 wedstrijden slechts 2 keer niet in de basis stond, maakte het tot een droomseizoen voor mij.”

Echt blij?

,,Dat had natuurlijk afgesloten moeten worden met een kampioenschap of promotie, maar het is nu de vraag of we met een schaal ook echt blij zouden zijn. Dat de kans groot is dat we helemaal nergens voor spelen, hakt er wel in, want we werkten echt naar dat kampioenschap toe.’’

