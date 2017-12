Akar gaat voor derde seizoen bij VSCO'61

Akar was vorig seizoen succesvol op sportpark De Heughte. Met de geelhemden promoveerde Akar naar de tweede klasse. VSCO'61 is momenteel de nummer negen in de oostelijke tweede klasse G.

Akar was eerder hoofdtrainer bij Hatto Heim in Hattem. Voor zijn avontuur in Oosterwolde was Akar actief als assistent-trainer bij Nunspeet.