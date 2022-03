Al het inhaalvoetbal op de Veluwe vind je hier! DVS'33 heeft geen kind aan Goes

hoofdklasse Urk moet romantisch voetbal­beeld vaker loslaten

Koploper Urk is in de lastige uitwedstrijd bij het stugge AZSV kopje ondergegaan. De voor rust opgelopen 3-0 achterstand (hattrick Joost Rasing) kon in de tweede helft niet meer gerepareerd worden. Het werd uiteindelijk nog 3-2, maar de dure nederlaag was een feit.

19 maart