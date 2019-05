Al uitgespeeld Berkum pakt zege bij CSV Apeldoorn

In de tweede helft domineerde CSV en creëerde het veel gevaar, maar uiteindelijk bleek het te weinig. Berkum-doelman Dominic van Hoof bleek vaak een te grote sta-in-de-weg. Steven van Es kopte met nog zo’n twintig minuten op de klok wel de 1-2 binnen, maar slechts één minuut later had Berkum de marge alweer naar twee gebracht via Bjorn Bakker.

Debuut 16-jarige

Enig lichtpuntje aan de kant van de thuisploeg, die concurrent WHC verrassend zag verliezen tegen SVZW, was het debuut van de 16-jarige Omar Yakubu. De centrumverdediger deed het alleraardigst en werd terecht verkozen tot man van de wedstrijd. Lang kunnen de rood-gelen niet genieten van de O17-speler, want in de zomer trekt hij naar Deventer om in de O19 te spelen van Go Ahead Eagles.