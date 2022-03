Albatross en Robur et Velocitas vervelen het publiek, Groen Wit doet goede zaken

1e klasse D, zaterdag

De vele toeschouwers op sportpark Orderbos waren getuige van een alleraardigst open potje tussen de nummers één en twee van de ranglijst, dat eindigde in 1-1. Op het moment dat CSV op gelijke hoogte kwam, had juist Barneveld de overhand. Uiteindelijk vloog het spel heen en weer, zonder dat er na de 1-1 nog heel grote kansen kwamen. Trainer Jan Kromkamp kon leven met het gelijke spel. ,,Een terechte uitslag. We hebben twee teams gezien die wilden voetballen. In de eerste helft hadden we trouwens absoluut een penalty moeten hebben.”

CSV Apeldoorn - SDV Barneveld 1-1 (0-1). 32. Ricardo Mengerink 0-1, 59. Lars Huber 1-1.