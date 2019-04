Albatross en SV Zwolle maken duel niet af na zware blessure

De scheidsrechter, Bas ten Berge, leek de wedstrijd tijdelijk te staken, maar na overleg met de Zwolle-spelers werd besloten het duel definitief in het slot te gooien. De stand was op dat moment 0-1 in het voordeel van de Zwollenaren na een doelpunt van Ingmar Jonker. Wanneer het duel uitgespeeld wordt, is op dit moment nog niet bekend.