Albert Flier verlaat het doel van Genemuiden

Flier is voor Genemuider begrippen een 'buitenlander'. Maar wel eentje die snel is geaccepteerd in de Tapijtstad. De Elburger kwam in de zomer van 2001 van SC Cambuur naar Genemuiden en speelde sindsdien onafgebroken op De Wetering. Nou ja, met uitzondering van een jaartje bij Be Quick'28 (2006/2007).