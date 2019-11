Alcides brengt zichzelf in problemen met knullig verlies bij SDO

Trainer Wilko Niemer werd na afloop heen en weer geslingerd tussen lof en frustratie. ,,We kwamen op een hele goede manier op 0-2 voor, vooral doordat we de ruimte tussen onze aanval en middenveld goed benutten. Daardoor wisten we steeds de vrije man te vinden.’’

De tweede helft was van Alcides van minder niveau. Maar tot in de blessuretijd lag een punt voor het grijpen. ,,Hoe we de goal in blessuretijd tegen krijgen, is exemplarisch voor dit seizoen. Een speler van SDO die uit een corner vrij kan inkoppen, dan worden afspraken niet nagekomen. We roepen het zo over onszelf af, terwijl wij het echt verdiend hadden om hier te winnen.”