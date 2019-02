Alcides buigt na openingstreffer Hoogland

Alcides kwam zondag in Hoogland best goed voor de dag. ,,We hebben het eerste duel met 2-0 van ze gewonnen. Sindsdien hebben ze geen wedstrijd meer verloren en ik moet zeggen dat ze aardig goed hun huiswerk hebben gedaan. Zelf moesten we wat omzettingen doen, omdat centraal achterin Peter Fokke ontbrak en ik Koen Romme op die plek had neergezet. Hij is wel een speler die durft in te dribbelen, waardoor wij op het middenveld vaak een mannetje meer hadden”, zag trainer Wilko Niemer.