Alcides-diehards dromen over het grootste duel in de historie

Onmiskenbaar gaan de gedachten bij Pascal Mager, elftalleider van het zaterdagteam, en Fabian Wever (speler van het derde elftal) terug naar wedstrijden uit het verleden. Want Alcides speelde een aantal fraaie duels. Zoals een paar jaar geleden nog, tegen Anderlecht. De gemeenschappelijke deler? Het waren allemaal vriendschappelijke duels. Nu gaat het er echt om. Mager en Wever, haast geboren in het clubhuis van Alcides, kunnen niet wachten op wat een geweldige avond moet worden. Want hoe het ook verloopt, dit wordt ze nooit meer afgepakt.

Heren, hoe reageerden jullie op het moment dat AZ uit de koker kwam?

Mager: ,,Ik zat middenin een verhuizing. Mijn schoonvader appte mij, ik was het door de drukte haast vergeten. Ik deed de televisie aan en stond vervolgens bovenop de bank. Na VVOG hadden we het al over een mogelijke tegenstander uit de eredivisie. Gekkenhuis! Je hebt niet de illusie dat je wint, maar Swift won vorig jaar ook van Vitesse...''

Wever: ,,Ik zat op een verjaardag, waar trouwens niet echt voetballiefhebbers aanwezig waren. Toch vroeg ik die avond of de tv even aan mocht. Dat mocht. AZ, daar ben ik wel heel blij mee. Ik dronk er een extra biertje op. Het liefst zag ik Feyenoord hier komen, dat is mijn cluppie, maar met AZ ben ik heel erg tevreden.''

Jullie zijn echte clubmensen. Wat is het Alcides-gevoel?

Mager: ,,Familie. Dit is een club van het volk. Je bent allemaal Alcideaan. Dat gevoel is hier heel sterk. We komen ook uit échte Alcides-families. Als ik vroeger zei dat ik bij MSC zou gaan voetballen, deed vader de deur op slot.''

Wever: ,,Het draait goed nu met de selectie, er staat een geweldig leuke groep. Ze gaan voor elkaar door het vuur en vinden na afloop de gezelligheid ook belangrijk. Daardoor gaan er veel supporters met de bus mee naar uitwedstijden. Ik probeer zelf alle wedstrijden te bezoeken. Dat trekt mij enorm, ik ben hier opgegroeid en werd vroeger al meegenomen. Dat is nooit meer weggegaan.''

Komt de wedstrijd van donderdag hoog in het lijstje?

Wever: ,,Ja, zeker. De oefenwedstrijden tegen Anderlecht (met AZ-trainer John van den Brom destijds als keuzeheer, AD) Vitesse, Jong PSV, het Indonesische elftal... leuke wedstrijden, maar het gaat eigenlijk nergens om. En dat gaat het nu wel. Ik hoop dat er veel volk op afkomt, het is een prachtig mooi affiche. Waarschijnlijk heb je weinig te vertellen, maar er is altijd een beetje hoop en daar hou ik aan vast.''

Mager: ,,Het gaat écht ergens over. De spanning neemt wel toe. Wanneer we tegen MSC spelen, voel ik dat op de maandag ervoor al. Ik ben morgenmiddag vrij, dus ben hier mooi op tijd. En vrijdag neem ik vrij.''