Alcides en Flevo Boys ook naar KNVB-beker

Alcides speelde tegen collega-eersteklasser Drachtster Boys. De Meppeler elf was in de eerste helft sterker dan de Friezen. Maar dat werd niet meteen in treffers vertaald. Jermain Wobbes opende de score, maar zeven minuten later was het evenwicht weer hersteld. Invaller Wahid Shimeri zorgde er na rust voor dat Alcides weer de leiding nam, maar Schokker had een tweede antwoord klaar (2-2). Het kwam aan op strafschoppen. Alcides benutte ze allemaal, waardoor de misser van Jan Stoker beslissend was.